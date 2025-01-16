Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Suami Bacok Istrinya hingga Tewas, Serahkan Diri ke Polres Naik Ojek 

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |14:48 WIB
Suami Bacok Istrinya hingga Tewas, Serahkan Diri ke Polres Naik Ojek 
Suami bacok istri hingga tewas serahkan diri ke Polres naik ojek (Foto : Istimewa)
LUBUKLINGGAU  - Seorang suami berinisial S (28) yang dengan kejam membunuh istrinya tenyata sudah menyerahkan diri ke Mapolres Lubuklinggau dengan naik ojek. Wahyu, tetangga korban yang juga tukang ojek sempat disetop Sabar, dan diminta mengantarnya ke Polsek Utara.

"Saya tadi lagi mengantar orang, lalu istri saya telpon memberitahu ada kejadian ini. Sehabis mengantar penumpang saya langsung pulang. Tiba-tiba motor saya disetop oleh S yang minta antar ke Polsek Utara,” ungkap Wahyu.

Dan pada saat di jalan diceritakan Wahyu, ia sempat menanyakan ada apa dan bagaimana kondisi istrinya pelaku.

"Kami berdua memang akrab, aku sempat tanya bagaimana kondisi ayuk, dia hanya bilang jangan banyak tanya antar saja kakak ke polsek. Karena saya tidak tahu, di depan jalan saya setop ojek lainnya untuk antar Kak S ke Polres," ujarnya.

Dijelaskan Wahyu istrinya, pagi sebelum kejadian korban sempat membeli sayur. Kebetulan istrinya memang jualan sayuran dan korban langganannya setiap hari.

"Setiap pagi ayuk Ngat ini memang beli sayur di warung istri saya. Pagi tadi dia cerita suaminya pengen dimasak sayur santan, tapi santan gak ada di warung kami. Korban pun beli di warung depan, juga sempat cerita kalau sudah dua hari ini suaminya rajin mengasah parang mereka," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
