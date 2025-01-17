Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Sekolah Tanpa Guru hingga Siswa Tak Belajar Satu Bulan

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |03:05 WIB
Viral Sekolah Tanpa Guru hingga Siswa Tak Belajar Satu Bulan
Viral sekolah tanpa guru (Foto: Jonirman)
NIAS - Viral video siswa SD rekam kondisi sekolahnya tanpa guru dan sudah sebulan belum belajar. Bupati Nias Yaatulo Gulo pun turun tangan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan bentuk tim dan periksa para guru yang bertugas di SD Negeri 078581 Uluna'ai Hiligo'o Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias, Rahmat Chrisman Zai, Kamis (16/1/2025).

Rahmat mengatakan, sebagaimana petunjuk Bupati Nias kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias agar memeriksa seluruh guru yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 078481 Uluna’ai Hiligo’o Laowo Hilimbaruzo, Kecamatan Idanogawo.

"Telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Inspektorat Kabupaten Nias dan BKPSDM Kabupaten Nias," katanya.

Menurutnya, pemeriksaan itu sudah mulai dilakukan pada Rabu 15 Januari 2025. Tim Pemeriksa telah memanggil guru-guru yang bertugas di sekolah tersebut.

