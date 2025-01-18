Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Perampok yang Sekap Warga di Gunung Putri Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |03:05 WIB
4 Perampok yang Sekap Warga di Gunung Putri Ditangkap
Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robby (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Polisi akhirnya menangkap pelaku perampokan rumah yang sempat menyekap korbannya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku pun membawa mobil milik korban.

"Tim gabungan Satreskrim dan Polsek Gunung Putri telah berhasil menangkap empat orang dari enam orang pelaku," kata Kapolsek Gunung Putri, AKP Aulia Robby kepada wartawan, Jumat (17/1/2025).

Adapun masing-masing pelaku yakni berinisial DA yang diamankan di wilayah Jakarta. Lalu pelaku HS, N dan ZA diamankan di wilayah Palembang.

"Dua pelaku lainnya sedang dalam pengejaran," tambah Robby.

Adapun barang bukti yang juga diamankan yakni mobil Pajero milik korban dan mobil Innova rental yang digunakan pelaku untuk beraksi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 365 Ayat 2 dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun.

"LP juga di Palembang, Polda Sumsel yang melaporkan kejadian serupa tersangkanya orang-orang ini. Spesialis rumah kosong," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177938//museum_louvre-yHLg_large.jpg
Kronologi Perampokan Louvre: Berlangsung 6 Menit, Pelaku Diyakini Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353//perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283//perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162726//ledakan-fe7L_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bogor, Empat Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162181//operator_alat_berat_tewas_tertimbun_sampah-0q9J_large.jpg
TPA Galuga Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement