Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Cirebon Dikepung Banjir Bandang, Ribuan Rumah Terendam dan Tiga Minibus Hanyut 

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |12:21 WIB
Cirebon Dikepung Banjir Bandang, Ribuan Rumah Terendam dan Tiga Minibus Hanyut 
Banjir Cirebon
A
A
A

CIREBON - Banjir bandang menerjang Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (18/1/2025) dini hari. Banjir terjadi akibat kiriman air dari hulu sungai yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Akibat derasnya aliran air, tiga minibus hanyut dan ribuan rumah terendam banjir, seperti yang terjadi di Desa Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Sebagai upaya penanggulangan, tim gabungan TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon telah melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir.

"Sesuai perintah pimpinan, tadi di sekitar Graha Permai, kita sudah mengevakuasi balita dan orang tua," ujar Masari, salah satu anggota BPBD Kabupaten Cirebon, saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (18/1/2025).

Masari mengungkapkan, banjir bandang tersebut terjadi akibat jebolnya tanggul dan meluapnya sungai Cipager.

"Banjir ini karena luapan air sungai dan tanggul jebol, tapi alhamdulillah sudah berangsur surut," ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178888//banjir-0WGa_large.jpg
Banjir Parah Rendam Grobogan, Ribuan Rumah Terdampak dan Jalur Kereta Sempat Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178640//illustrasi_banjir_surut-cUPe_large.jpg
BPBD Pastikan Genangan di Jakarta Telah Surut Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178624//banjir-azqL_large.jpg
Banjir, Pintu Keluar Tol Meruya Srengseng Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178583//banjir-v28U_large.jpg
Hujan Angin, 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717//banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481//banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement