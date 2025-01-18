Cirebon Dikepung Banjir Bandang, Ribuan Rumah Terendam dan Tiga Minibus Hanyut

CIREBON - Banjir bandang menerjang Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (18/1/2025) dini hari. Banjir terjadi akibat kiriman air dari hulu sungai yang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Akibat derasnya aliran air, tiga minibus hanyut dan ribuan rumah terendam banjir, seperti yang terjadi di Desa Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Sebagai upaya penanggulangan, tim gabungan TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon telah melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir.

"Sesuai perintah pimpinan, tadi di sekitar Graha Permai, kita sudah mengevakuasi balita dan orang tua," ujar Masari, salah satu anggota BPBD Kabupaten Cirebon, saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (18/1/2025).

Masari mengungkapkan, banjir bandang tersebut terjadi akibat jebolnya tanggul dan meluapnya sungai Cipager.

"Banjir ini karena luapan air sungai dan tanggul jebol, tapi alhamdulillah sudah berangsur surut," ungkap dia.