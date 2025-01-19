Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tawuran Pelajar di Terminal Tunjung Teja Serang, 1 Orang Tewas dan 2 Ditangkap 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |03:05 WIB
Tawuran Pelajar di Terminal Tunjung Teja Serang, 1 Orang Tewas dan 2 Ditangkap 
Tawuran pelajar (foto: Okezone)
A
A
A

SERANG - Tawuran antar pelajar terjadi di Terminal Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Senin 13 Januari 2025. Satu pelajar tewas usai mengalami luka bacok.

Peristiwa itu terjadi ketika SMKN Warunggunung, Kabupaten Lebak sepakat untuk berduel dengan SMA Negeri Cikeusal, Kabupaten Serang setelah sebelumnya saling ejek dan menantang di media sosial Instagram.

Saat tiba di lokasi kejadian, SD (18) warga Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung dan RA (17) Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga. Di tim lawan juga terdapat beberapa pelajar dari SMA Negeri Cikeusal termasuk ACM (17) yang menjadi korban.

ACM (17) sempat takut karena SD dan RA membawa senjata tajam cerulit yang lebih besar. Hal ini membuat ACM mundur dan lari meskipun kedua tersangka SD dan RA terus melakukan pengejaran.

Hingga akhirnya, RA berhasil menyabetkan cerulit ke bagian kepala dan badan ACM hingga membuatnya terkapar dan dilarikan ke Puskesmas oleh teman-temannya.

"Awalnya saling ejek di media sosial terjadilah kesepakatan untuk duel di Tunjung Teja, korban ACM (17) meninggal dunia,"kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, Sabtu (18/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/340/3171750//tawuran_remaja-i8XI_large.jpg
Pemuda 20 Tahun Tewas Tertembak saat Tawuran di Medan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650//penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169396//tawuran_remaja-bB0d_large.jpg
Tawuran Remaja Pecah di Tangsel, 1 Pelajar Tewas Disabet Sajam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement