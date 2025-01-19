Tawuran Pelajar di Terminal Tunjung Teja Serang, 1 Orang Tewas dan 2 Ditangkap

SERANG - Tawuran antar pelajar terjadi di Terminal Tunjung Teja, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Senin 13 Januari 2025. Satu pelajar tewas usai mengalami luka bacok.

Peristiwa itu terjadi ketika SMKN Warunggunung, Kabupaten Lebak sepakat untuk berduel dengan SMA Negeri Cikeusal, Kabupaten Serang setelah sebelumnya saling ejek dan menantang di media sosial Instagram.

Saat tiba di lokasi kejadian, SD (18) warga Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung dan RA (17) Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga. Di tim lawan juga terdapat beberapa pelajar dari SMA Negeri Cikeusal termasuk ACM (17) yang menjadi korban.

ACM (17) sempat takut karena SD dan RA membawa senjata tajam cerulit yang lebih besar. Hal ini membuat ACM mundur dan lari meskipun kedua tersangka SD dan RA terus melakukan pengejaran.

Hingga akhirnya, RA berhasil menyabetkan cerulit ke bagian kepala dan badan ACM hingga membuatnya terkapar dan dilarikan ke Puskesmas oleh teman-temannya.

"Awalnya saling ejek di media sosial terjadilah kesepakatan untuk duel di Tunjung Teja, korban ACM (17) meninggal dunia,"kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, Sabtu (18/1/2025).