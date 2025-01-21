Advertisement
HOME NEWS BALI

Longsor di Bali, 8 Orang Tewas Mengenaskan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |06:20 WIB
Longsor di Bali, 8 Orang Tewas Mengenaskan
Basarnas evakuasi korban longsor di Bali (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA - Delapan warga menjadi korban kejadian bencana tanah longsor di dua lokasi di Pulau Dewata, Bali selama dua hari ini, 19-20 Januari 2025. Lokasi longsor berada di Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar.

Dalam laporan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per sore ini, Senin 20 Januari pukul 18.00 WIB, peristiwa tanah longsor di Kabupaten Klungkung menyebabkan 4 orang meninggal dunia, 1 dalam pencarian dan 4 lainnya harus mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka.

"Peristiwa nahas itu terjadi di Desa Pikat, Kecamatan Dawan pada Minggu (19/1) pukul 18.00 WITA, di mana sebuah pondok tertimpa bebatuan besar hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Selasa (21/1/2025).

Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Klungkung, Basarnas, TNI, Polri, PMI dan warga setempat berupaya mencari korban yang masih dinyatakan hilang sesaat setelah kejadian. Pencarian itu kemudian dihentikan karena faktor cuaca ditambah medan yang cukup curam dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan.

"Upaya pencarian korban kemudian dilanjutkan pada hari ini dan membuahkan hasil. Dari hasil pencarian dan pertolongan tersebut, maka jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi empat orang," kata Aam sapaan Abdul Muhari.

 

