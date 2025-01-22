SUMUT - Oknum polisi diduga menganiaya seorang warga karena masalah persaingan bisnis. Aksi arogan oknum polisi yang kembali mencoreng citra kepolisian itu terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Korban dipukuli hingga sempat tak sadarkan diri hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Korban berinisial ST (48) itu diduga dianiaya oknum polisi Aiptu SN yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Lingga Bayu di rumah pelaku di Desa Tandikek, Ranto Baek, Mandailing Natal.
Sementara itu, Kapolres Mandailing Natal AKBP Arie Sofandi Paloh bersama jajarannya langsung membesuk korban di rumah sakit. Kepada keluarga korban, Kapolres memohon maaf atas ulah anggotanya dan berjanji akan bertindak tegas dan adil.