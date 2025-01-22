Viral, Pria Diduga Dipukuli Oknum Polisi hingga Pingsan

SUMUT - Oknum polisi diduga menganiaya seorang warga karena masalah persaingan bisnis. Aksi arogan oknum polisi yang kembali mencoreng citra kepolisian itu terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Korban dipukuli hingga sempat tak sadarkan diri hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Korban berinisial ST (48) itu diduga dianiaya oknum polisi Aiptu SN yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Lingga Bayu di rumah pelaku di Desa Tandikek, Ranto Baek, Mandailing Natal.

Motif penganiayaan diduga lantaran persaingan bisnis jual beli tandan buah sawit. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian mata, bibir dan kepala yang dipukul dengan sebatang besi.Tak hanya oknum polisi, anak sang polisi diduga juga turut menganiaya korban.