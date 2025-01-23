Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Program Prabowo, Ribuan Paket Makan Siang Dibagikan ke Masyarakat di 18 Provinsi

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |01:06 WIB
Dukung Program Prabowo, Ribuan Paket Makan Siang Dibagikan ke Masyarakat di 18 Provinsi
Pembagian makan siang ke masyarakat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA  – Ketua Umum Gekrafs yang juga politikus Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menggelar aksi sosial berbagi ribuan paket makan siang di seluruh Indonesia.  Kegiatan tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong peningkatan gizi secara optimal bagi masyarakat.

Ada 7.000 paket makan siang disalurkan ke 18 provinsi, mencakup 22 kota, dan tersebar di 29 titik distribusi, termasuk Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, hingga Papua dan Papua Pegunungan. Kata Kawendra, kegiatan ini juga sekaligus dalam memperingati hari jadi ke-6, Gerakan Ekonomi Kreatif atau Gekrafs.

“Gerakan ini lebih dari sekadar perayaan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum duafa dan anak-anak,” kata Kawendra dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Kawendra mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat pra-sejahtera dan anak-anak yang membutuhkan. Gekrafs , kata Kawendra, berharap dapat turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bisa terlaksana karena kolaborasi dari sejumlah pihak.

Setiap paket makan siang terdiri dari menu utama, susu, dan makanan tambahan lainnya. Menu tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat. Kawendra berharap, program ini menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk terus menghidupkan semangat gotong royong dan kepedulian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174047/budi-mOgX_large.jpg
Siswi SMK Bandung Barat Meninggal, Menkes: Kematiannya Setelah 3-4 Hari Konsumsi MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179937//prabowo_subianto-uIyF_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo: Kekuatan dan Masa Depan Ada di Tangan Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896//presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement