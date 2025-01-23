Dukung Program Prabowo, Ribuan Paket Makan Siang Dibagikan ke Masyarakat di 18 Provinsi

JAKARTA – Ketua Umum Gekrafs yang juga politikus Partai Gerindra, Kawendra Lukistian menggelar aksi sosial berbagi ribuan paket makan siang di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong peningkatan gizi secara optimal bagi masyarakat.

Ada 7.000 paket makan siang disalurkan ke 18 provinsi, mencakup 22 kota, dan tersebar di 29 titik distribusi, termasuk Aceh, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, hingga Papua dan Papua Pegunungan. Kata Kawendra, kegiatan ini juga sekaligus dalam memperingati hari jadi ke-6, Gerakan Ekonomi Kreatif atau Gekrafs.

“Gerakan ini lebih dari sekadar perayaan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, terutama kaum duafa dan anak-anak,” kata Kawendra dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Kawendra mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat pra-sejahtera dan anak-anak yang membutuhkan. Gekrafs , kata Kawendra, berharap dapat turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bisa terlaksana karena kolaborasi dari sejumlah pihak.

Setiap paket makan siang terdiri dari menu utama, susu, dan makanan tambahan lainnya. Menu tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat. Kawendra berharap, program ini menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk terus menghidupkan semangat gotong royong dan kepedulian.