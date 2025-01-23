Brimob Bergerak Serentak Bantu Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Wilayah Jawa Tengah

JAKARTA - Satuan Brimob Polda Jawa Tengah serentak bergerak membantu proses evakuasi korban bencana alam di beberapa Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

Wakil Komandan Korps Brimob (Wadankorbrimob) Polri Irjen Ramdani Hidayat menyampaikan personel Brimob Jawa Tengah serentak bergerak membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan dan Grobogan hingga Kendal.

“Satbrimobda Jawa Tengah bergerak serentak membantu proses evakuasi korban dan penanganan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah,” kata Ramdani lewat keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Ramdani menjelaskan, sebanyak 50 personel diturunkan membantu proses evakuasi korban banjir akibat tanggul Sungai Pencongan, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. “Mereka bersama stakeholder terkait bersama-sama membangun tanggul sementara dari pasir yang dimasukan ke dalam karung,” jelas dia.

Sementara itu, sebanyak 152 personel dikerahkan untuk membantu proses evakuasi korban bencana longsor di Desa Kesimpar, Petungkriyono, Pekalongan. Saat proses pencarian, berhasil diketemukan 1 jenazah korban longsor.

“Dari laporan sebanyak 21 korban meninggal dunia, 13 lainnya luka ringan. Sejak pagi hingga sore pencarian, sudah menemukan 4 jenazah. Sementara 5 korban masih dilakukan pencarian,” beber Ramdani.

Di wilayah Grobogan, 30 personel diterjunkan membantu penanganan banjir yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai Tuntang Desa Papanrejo. Personel Polri, kata Ramdani, bersama stakeholder terkait serta tokoh masyarakat gotong royong melakukan pembersihan lahan yang terdampak banjir