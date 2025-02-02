Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |07:01 WIB
Gempa M5,3 Guncang Kepulauan Aru Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa di Kepulauan Aru (foto: BMKG)
A
A
A


JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Kepulauan Aru, Maluku, Minggu 02 Februari 2025 pukul 03.24.33 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,42° LS ; 134,46° BT pada kedalaman 58 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas deformasi batuan kerak bumi di Zona Graben Aru,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono memastikan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun dengan kombinasi mendatar (oblique normal fault).

Sementara itu, berdasarkan estimasi peta guncangan ( shakemap ), gempabumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kaimana dan Mimika dengan skala intensitas III - IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ).

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607//gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181470//gempa-oCdZ_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,2 Guncang Gorontalo, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/340/3181402//gempa_halmahera-F0gz_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Halmahera Barat, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement