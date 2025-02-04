Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Polri Bantu Operasi Pengangkatan Tumor Tulang Ekor Balita, Periksa dengan Alat Canggih

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |18:50 WIB
Polri Bantu Operasi Pengangkatan Tumor Tulang Ekor Balita, Periksa dengan Alat Canggih
Polri Bantu Operasi Pengangkatan Tumor Tulang Ekor Balita, Periksa dengan Alat Canggih (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Pusdokkes Polri bersama dengan Dokkes Polda DIY dan Polresta Yogyakarta memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan terhadap Ningsih, seorang balita penderita tumor tulang ekor. 

Balita Ningsih akan dibantu operasi pengangkatan tumor tulang ekornya oleh Polri. Namun, sebelum tindakan medis itu, tim Dokter melakukan sejumlah pemeriksaan medis. 

"Tim Dokter Ahli RS Bhayangkara Jogjakarta menunggu hasil pemeriksaan canggih berupa MRI, X-Ray, Lab lengkap. Sementara menunggu hasil," kata Kabid Dokkes Polda DIY AKBP dr. Fajar Amansyah dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Fajar menyebut bahwa, Ningsih dan ibunya dilakukan rawat inap di Ruang VIP Bhayangkara. Hal ini dilakukan untuk perbaikan keadaan umum dan penanganan penyakit komplikasi. 

Sementara untuk proses operasi pengangkatan tumor Balita Ningsih masih menunggu waktu hasil medis dan keputusan dari Tim Dokter Ahli. 

"Saat ini anak Ningsih dan ibunya sedang menjalani rawat inap di RS Bhayangkara Polda DIY," ujarnya. 

Polri memberikan bantuan operasi pengangkatan tumor balita tersebut. Rencananya tindakan medis itu bakal dilaksanakan di RS Bhayangkara Polda DIY. 

"Kasus penyakit tumor tulang ekor (Spina Bifida-red) yang diderita anak Ningsih (2) menjadi perhatian pimpinan untuk segera ditindaklanjuti, agar tumbuh kembang dan masa depan anak kita tersebut dapat menjadi ebih baik," kata Kabiddokkes Polda DIY AKBP dr. Fajar Amansyah dalam keterangannya, Senin 3 Februari 2025.

 

Topik Artikel :
Polda DIY Tumor Polri
