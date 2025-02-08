Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemenlu Ungkap Sejumlah Poin yang Dibahas Prabowo-Modi di India, Termasuk MBG

Shabila Dina , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |11:56 WIB
Kemenlu Ungkap Sejumlah Poin yang Dibahas Prabowo-Modi di India, Termasuk MBG
Kemenlu Ungkap Sejumlah Poin yang Dibahas Prabowo-Modi di India, Termasuk MBG (Okezone/Shabila Dina)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, memaparkan beberapa poin yang sempat dibahas saat kunjungan kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto ke India pada 23-26 Januari 2025. 

1. Pertemuan Bilateral Prabowo-Narendra Modi

Kunjungan ini menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan India serta bertujuan memperkuat kemitraan strategis komprehensif kedua negara.

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif. 

Mereka sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor prioritas, termasuk otomotif, farmasi, dan teknologi. 

Selain itu, kedua negara berencana berbagi praktik terbaik dalam berbagai bidang guna saling menguntungkan. 

"Kami juga menkankan adanya keinginan untuk sharing best practice, karena kita percaya bahwa pengalaman yang dialami oleh kedua negara tentu memiliki perbedaan yang dapat berguna sehingga kita bisa mempelajari," kata Roy saat konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025). 

2. Bahas MBG

Salah satu topik yang dibahas secara intensif adalah program "Mid Day Meal" di India, yang menyediakan makanan siang gratis bagi siswa sekolah. 

Tentu dengan membagikan pengalaman Pemerintahan India dalam program makan gratis tersebut dapat mendorong Indonesia untuk terus menggencarkan program Makan Gratis Bergizi lebih baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169256/susilaningtias-ZwEx_large.jpg
6 Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Permohonan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169232/penghormatan_terakhir_zetro_leonardo_purba-cE52_large.jpg
Beri Penghormatan Terakhir pada Zetro, Menlu RI: Selamat Jalan, Tugasmu Akan Kami Lanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169088/zetro-SzjW_large.jpg
Jenazah Zetro, Staf KBRI Peru Korban Penembakan Bakal Dimakamkan Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement