Kemenlu Ungkap Sejumlah Poin yang Dibahas Prabowo-Modi di India, Termasuk MBG

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, memaparkan beberapa poin yang sempat dibahas saat kunjungan kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto ke India pada 23-26 Januari 2025.

1. Pertemuan Bilateral Prabowo-Narendra Modi

Kunjungan ini menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan India serta bertujuan memperkuat kemitraan strategis komprehensif kedua negara.

Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis komprehensif.

Mereka sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai sektor prioritas, termasuk otomotif, farmasi, dan teknologi.

Selain itu, kedua negara berencana berbagi praktik terbaik dalam berbagai bidang guna saling menguntungkan.

"Kami juga menkankan adanya keinginan untuk sharing best practice, karena kita percaya bahwa pengalaman yang dialami oleh kedua negara tentu memiliki perbedaan yang dapat berguna sehingga kita bisa mempelajari," kata Roy saat konferensi pers di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

2. Bahas MBG

Salah satu topik yang dibahas secara intensif adalah program "Mid Day Meal" di India, yang menyediakan makanan siang gratis bagi siswa sekolah.

Tentu dengan membagikan pengalaman Pemerintahan India dalam program makan gratis tersebut dapat mendorong Indonesia untuk terus menggencarkan program Makan Gratis Bergizi lebih baik.