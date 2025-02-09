Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi Truk Batu Timpa Mobil di Sukabumi, 4 Orang Tewas Terjepit

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |02:31 WIB
Kronologi Truk Batu Timpa Mobil di Sukabumi, 4 Orang Tewas Terjepit
Minibus tertimpa truk batu (Foto: Ilham Nugraha/Okezone)
SUKABUMI - Truk bermuatan batu kehilangan kendali dan menimpa minibus dari arah berlawanan di ruas jalan Palabuhanratu - Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/2/2025). Akibat kecelakaan ini, empat orang tewas dan enam lainnya mengalami luka-luka.  

Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi, Ipda M. Yanuar Fajar, menjelaskan, kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Pelabuhanratu menuju Cibadak. 

"Menurut keterangan awal dari pengemudi, sistem pengereman tidak berfungsi, sehingga truk oleng ke kanan dan menimpa minibus dari arah berlawanan," ujarnya.

Pihak kepolisian masih mendalami apakah minibus dalam kondisi melaju atau sedang terparkir saat kejadian. "Kami fokus pada evakuasi korban. Dua orang meninggal di lokasi kejadian, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit," ujarnya.

Dari hasil verifikasi, terdapat 10 penumpang di dalam minibus, sebagian besar berasal dari luar daerah. Tim gabungan dari Basarnas dan Damkar telah dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang sempat terjepit.  

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. "Jika ditemukan unsur kelalaian, kami akan melakukan gelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," tutup Ipda Yanuar.

(Arief Setyadi )

      
