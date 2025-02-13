Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sigap & Peduli, Ketua Fraksi Perindo DPRD Lombok Barat Syamsuriansyah Turun Tangan Bantu Korban Banjir

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |17:41 WIB
Sigap & Peduli, Ketua Fraksi Perindo DPRD Lombok Barat Syamsuriansyah Turun Tangan Bantu Korban Banjir
Perindo Lombok Barat
LOMBOK BARAT - Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat, Syamsuriansyah sigap turun tangan membantu korban banjir di Kecamatan Labuapi dan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Hasanuddin Makassar ini menerjang air setinggi lutut orang dewasa demi bertemu langsung warga di dapilnya tersebut.

"Saya dari Fraksi Perindo turun ke lapangan untuk memberikan bantuan makanan, minuman, sembako dan makanan anak-anak,” ungkap Syamsuriansyah, Selasa (11/2/2025).

Pria kelahiran Bima, 1 Desember 1978 ini menyalurkan 1.200 kotak makanan siap santap, mie instan, air mineral, telur, dan makanan untuk anak-anak. Tak hanya logistik, kehadirannya sekaligus memberi dukungan moril bagi para korban bencana banjir di pengungsian.

“Saya ingin yakinkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri, dengan hadirnya kita memberikan motivasi. Supaya mereka tidak merasa sendiri menghadapi masalah berat ini," katanya.

Menurutnya, para korban banjir ini harus dipantau kesehatannya, agar bisa segera ditangani saat terjangkit penyakit pasca banjir. Diare, leptospirosis, dan demam berdarah adalah beberapa penyakit yang kerap menyerang korban banjir.

"Harus ditangani serius dampak banjir terhadap kesehatan. Karena itu, tugas saya sebagai wakil rakyat hadir menyapa warga, memberikan imbauan agar tetap menjaga kesehatan," tuturnya.

Kepedulian Dr. Syam -begitu dia akrab disapa- tak sebatas itu saja. Dia juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk turun melakukan penanganan warga terdampak banjir, khususnya layanan kesehatan bagi mereka.

Selain itu, mantan Vice President ASEAN Association of Schools Medical Technology ini meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat agar segera melakukan evakuasi terhadap warga di titik-titik rawan. Sebab, ketinggian banjir sempat mencapai perut orang dewasa pada Senin, 10 Februari 2025.

 

