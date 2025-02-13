Ajarkan Calistung, Jurus Anggota Kodim 1714/Puncak Jaya Usir Kejenuhan Anak-Anak di Pengungsian

MULIA - Pasca terjadinya perang antar suku dari masing-masing Paslon 01 dan 02, masyarakat harus mengungsi di tempat yang aman salah satunya di Kodim 1714/Puncak Jaya, Kamis (13/2/2025). Serka David Simanjuntak selaku Batiter Kodim 1714/Puncak Jaya bersama rekan-rekan Babinsa membantu dan menghibur para pengungsi.

Bertempat di Makodim 1714/Puncak Jaya, mereka memberikan materi metode Calistung (Membaca, Menulis dan Berhitung) kepada anak-anak pengungsi. Anak-anak sangat antusias dalam menerima materi yang diberikan.

Pemberian materi dengan metode Calistung ini, dimaksudkan agar anak-anak pengungsi tidak mengalami jenuh/bosan yang berkepanjangan. Di sisi lain pemberian materi ini juga sebagai pedoman bagi anak-anak di sekolah, apabila sekolah sudah aktif lagi nantinya.

“Untuk saat ini, sekolah yang berada di Kabupaten Puncak Jaya diliburkan untuk sementara, menunggu sampai keadaan kembali kondusif pasca perang antar suku,” ujar Serka David Simanjuntak.

Sementara itu, Dandim 1714/Puncak Jaya, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma, mengapresiasi kegiatan belajar menggunakan metode Calistung tersebut, pasalnya banyak anak-anak yang belum mengerti dan paham cara belajar menggunakan metode ini, adapaun yang paham hanya beberapa anak-anak pengungsi.

