Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS dan Rusia Akan Bertemu di Arab Saudi, Bahas Negosiasi Untuk Akhiri Perang Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |12:16 WIB
AS dan Rusia Akan Bertemu di Arab Saudi, Bahas Negosiasi Untuk Akhiri Perang Ukraina
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan pada 2018. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH - Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia akan bertemu di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang untuk memulai perundingan yang bertujuan mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tiga tahun di Ukraina, kata seorang anggota parlemen AS dan seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut pada Sabtu, (15/2/2025).

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak diundang dalam perundingan di Arab Saudi tersebut dan Kyiv tidak akan bekerja sama dengan Rusia sebelum berkonsultasi dengan mitra strategisnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Gedung Putih untuk Timur Tengah Steve Witkoff akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, kata Perwakilan AS Michael McCaul kepada Reuters. Belum jelas siapa yang akan mereka temui dari Rusia.

Di sela-sela Konferensi Keamanan Munich, McCaul mengatakan tujuan pembicaraan tersebut adalah untuk mengatur pertemuan antara Presiden AS Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Zelensky "untuk akhirnya membawa perdamaian dan mengakhiri konflik ini."

Sumber yang mengetahui rencana tersebut mengonfirmasi rencana pembicaraan di Arab Saudi antara pejabat AS dan Rusia. Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Trump, yang mulai menjabat pada 20 Januari, telah berulang kali berjanji untuk segera mengakhiri perang Ukraina. Ia melakukan panggilan telepon terpisah kepada Putin dan Zelenskiy pada Rabu, (12/2/2025) membuat sekutu-sekutu Washington di Eropa khawatir bahwa mereka akan disingkirkan dari proses perdamaian apa pun.

Ketakutan tersebut sebagian besar dikonfirmasi pada Sabtu ketika utusan Trump untuk Ukraina mengatakan Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan, setelah Washington mengirimkan kuesioner ke ibu kota-ibu kota Eropa untuk menanyakan apa yang dapat mereka kontribusikan untuk jaminan keamanan bagi Kyiv.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3185044//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-FC2u_large.jpeg
Rencana AS untuk Perdamaian Rusia dan Ukraina Bocor, Ini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913//donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184714//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_rusia_vladimir_putin_dalam_pertemuan_di_alaska-B3K8_large.jpeg
AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184668//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman-FcsK_large.jpg
Putra Mahkota Arab Saudi Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Washington
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559//claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement