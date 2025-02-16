Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Seorang Wanita Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan di Bandung, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |00:01 WIB
Seorang Wanita Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan di Bandung, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
Ilustrasi
A
A
A

BANDUNG - Warga Kampung Cilisung Kulon, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas di kamar kontrakannya pada Sabtu (15/2/2025) malam.

Wanita berinisial NA (27) tersebut ditemukan dalam kondisi tertutup selimut, dengan dugaan menjadi korban pembunuhan.

Peristiwa ini diketahui pertama kali oleh warga setelah sebelumnya terdengar suara keributan di dalam kamar kontrakan korban.

Ketua RT 02 setempat, Risyanto, menjelaskan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 14.00 WIB hingga hampir 15.00 WIB.

“Ada cekcok pas jam segitu, suara ramai di atas, dan setelah itu si pelaku turun ke bawah,” katanya saat ditemui di lokasi.

Risyanto menambahkan, jika saat cekcok terjadi sempat datang seorang petugas air dan menanyakan kepada pelaku.

"Saat petugas tiba, pelaku sudah kembali ke atas dan petugas ini melihat korban ditemukan sudah meninggal dunia," ungkapnya,

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pembunuhan Bandung mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879//wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416//pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement