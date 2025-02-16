Seorang Wanita Ditemukan Tewas di Kamar Kontrakan di Bandung, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

BANDUNG - Warga Kampung Cilisung Kulon, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas di kamar kontrakannya pada Sabtu (15/2/2025) malam.

Wanita berinisial NA (27) tersebut ditemukan dalam kondisi tertutup selimut, dengan dugaan menjadi korban pembunuhan.

Peristiwa ini diketahui pertama kali oleh warga setelah sebelumnya terdengar suara keributan di dalam kamar kontrakan korban.

Ketua RT 02 setempat, Risyanto, menjelaskan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 14.00 WIB hingga hampir 15.00 WIB.

“Ada cekcok pas jam segitu, suara ramai di atas, dan setelah itu si pelaku turun ke bawah,” katanya saat ditemui di lokasi.

Risyanto menambahkan, jika saat cekcok terjadi sempat datang seorang petugas air dan menanyakan kepada pelaku.

"Saat petugas tiba, pelaku sudah kembali ke atas dan petugas ini melihat korban ditemukan sudah meninggal dunia," ungkapnya,