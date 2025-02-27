Advertisement
HOME NEWS SUMUT

DPP Perindo Salurkan Bantuan kepada 2 Keluarga Korban Kebakaran di Pulau Nias

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |17:48 WIB
GUNUNGSITOLI - Partai Perindo menyalurkan bantuan terhadap dua keluarga korban kebakaran di Pulau Nias tepatnya di Desa Hilinaa, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara pada Kamis (27/2/2025). Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebencanaan DPP Partai Perindo, Sahala Perkasa.

Bencana kebakaran yang menimpa dua rumah milik keluarga Ama/Ina Asa Zebua dan Ama/Ina Gede Gea tersebut terjadi pada 21 Februari 2025 lalu. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, namun kedua rumah rata dengan tanah dan seluruh harta benda dilahap si jago merah.

Penyerahan bantuan bencana kebakaran dari DPP Partai Perindo ini yang diwakili oleh bidang kesejahteraan rakyat, didampingi oleh dua orang anggota DPRD kota gunungsitoli, Yatatema Zebua dan Darman Zendrato yang sekaligus kader Perindo kota Gunungsitoli.

Adapun bantuan tersebut yakni berupa beras, mie instan, telor, dan dua buah tandon tangki air. Bantuan ini diserahkan dan diterima langsung oleh kedua keluarga korban kebakaran yakni Ama Asa Zebua dan Ama Geda Gea.

Pj Kepala Desa Hilinaa, Tris Harefa mengucapkan terimakasih kepada partai Perindo yang telah membantu meringankan beban warganya tersebut, mereka para korban yang mengalami bencana kebakaran.

"Terimakasih atas bantuan dan kepedulian Partai Perindo, jauh-jauh dari Jakarta untuk memberikan perhatian langsung kepada warga kami yang mengalami musibah kebakaran di Pulau Nias, Kota Gunungsitoli," ujar Tris Harefa.

Tris menyampaikan bahwa kejadian nahas yang dialami oleh kedua keluarga warganya tersebut terjadi pada 21 Februari lalu pukul 02.00 wib dini hari.

 

Topik Artikel :
Nias Perindo Partai Perindo
