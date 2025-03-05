Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD Jakarta Bakal Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Selama 5 Hari 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |00:05 WIB
BPBD Jakarta Bakal Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Selama 5 Hari 
Banjir Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta bakal menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama lima hari ke depan, yang akan dimulai besok atau lusa menunggu koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Diketahui situasi banjir sejumlah wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat telah memasuki siaga 2.

"Kita akan melakukan modifikasi cuaca untuk perkiraan lima hari ke depan. Tapi kita akan lihat. Hari ini BNPB sudah melakukan OMC dan kita mungkin besok atau paling lambat hari Kamis kita akan melakukan modifikasi cuaca," kata Plh Kepala Pelaksana sekaligus Sekretaris BPBD DKI Jakarta, Maruli Sijabat, Selasa (4/3/2025).

Sementara itu, berdasarkan data BPBD DKI ratusan RT dan sejumlah ruas jalan masih terendam banjir hingga pukul 18.00 WIB. Adapun wilayah terparah berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akibat luapan Kali Ciliwung.

"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 117 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang," ujar Kapusdatin BPBD DKI, M Yohan.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 15 RT yang terdiri dari:

- Kel. Duri Kosambi

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 60 cm

* Penyebab: Luapan Kali Angke

 

      
