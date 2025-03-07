Banjir Melanda Sampang, Sejumlah Rumah dan Jalan Raya Terendam Air

SAMPANG - Intensitas hujan di wilayah utara Kabupaten Sampang, Madura cukup tinggi akibatnya, debit air sungai di beberapa desa meluap hingga mengenangi pemukiman warga di wilayah Kecamatan Sampang, Jumat (7/3/2025).

Sementara ini, terdapat enam lokasi terdampak banjir di wilayah Kecamatan Sampang dengan ketinggian air bervariatif diantaranya, Desa Banyumas sekitar 80cm, Desa Kamuning 30 cm.

Kemudian, Desa Tanggumong ±30cm, Jalan Raya Pangilen ±20cm, Jalan raya Panggung ±30cm, dan Jalan imam Bonjol ±20cm.

di Jalan Raya imam Bonjol dengan ketinggian banjir 20cm, masih banyak kendaraan roda 2 dan 4 melintas. Sehingga, sejumlah kendaraan terutama roda dua mengalami mogok.

Sedangkan, untuk ketinggian air banjir terus mengalami tanda-tanda semakin tinggi dan diperkirakan wilayah terdampak banjir akan bertambah.