HOME NEWS JATIM

Banjir Melanda Sampang, Sejumlah Rumah dan Jalan Raya Terendam Air

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |21:53 WIB
Banjir Melanda Sampang, Sejumlah Rumah dan Jalan Raya Terendam Air
Banjir Sampang
A
A
A

SAMPANG - Intensitas hujan di wilayah utara Kabupaten Sampang, Madura cukup tinggi akibatnya, debit air sungai di beberapa desa meluap hingga mengenangi pemukiman warga di wilayah Kecamatan Sampang, Jumat (7/3/2025).

Sementara ini, terdapat enam lokasi terdampak banjir di wilayah Kecamatan Sampang dengan ketinggian air bervariatif diantaranya, Desa Banyumas sekitar 80cm, Desa Kamuning 30 cm.

Kemudian, Desa Tanggumong ±30cm, Jalan Raya Pangilen ±20cm, Jalan raya Panggung ±30cm, dan Jalan imam Bonjol ±20cm.

di Jalan Raya imam Bonjol dengan ketinggian banjir 20cm, masih banyak kendaraan roda 2 dan 4 melintas. Sehingga, sejumlah kendaraan terutama roda dua mengalami mogok. 

Sedangkan, untuk ketinggian air banjir terus mengalami tanda-tanda semakin tinggi dan diperkirakan wilayah terdampak banjir akan bertambah.

