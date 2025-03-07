Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Luwu Timur Diguncang Gempa Dahsyat M5,2 Jelang Buka Puasa, Ini Analisis BMKG

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |17:03 WIB
Luwu Timur Diguncang Gempa Dahsyat M5,2 Jelang Buka Puasa, Ini Analisis BMKG
Luwu Timur Diguncang Gempa Dahsyat M5,2 Jelang Buka Puasa, Ini Analisis BMKG
JAKARTA - BMKG memastikan gempa besar yang mengguncang Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak berpotensi tsunami. Diketahui, sekira pukul 15.34 WIB, wilayah tersebut diguncang gempa dengan magnitudo 5,2.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyampaikan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Matano. 

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser ( strike-slip ). "Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Daryono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/3/2025).

Hingga pukul 15.50 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

Daryono mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

 

