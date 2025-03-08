Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Diguyur Hujan Deras, Dua Orang Jadi Korban Longsor di Cimenyan Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |03:01 WIB
Diguyur Hujan Deras, Dua Orang Jadi Korban Longsor di Cimenyan Bandung
Longsor di Bandung
A
A
A

BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur Bandung Raya sejak Jumat (7/3/2025) petang mengakibatkan longsor di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Longsor tersebut menyebabkan seorang perempuan dewasa dan seorang anak mengalami luka akibat terkena material longsoran.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, membenarkan kejadian tersebut dan memastikan bahwa korban sudah mendapatkan perawatan medis.

“Bukan tertimbun, tapi terkena material longsor. Korban dewasa mengalami cedera di tulang pinggang, sedangkan yang anak luka di bagian kepala,” ujar Beni saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).

Ia menambahkan bahwa korban dewasa telah dibawa ke pengobatan tulang, sementara korban anak dirujuk ke rumah sakit.

