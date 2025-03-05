Tertimbun Longsor, Jalan Padang-Solok Lumpuh Total

PADANG - Hujan deras disertai angin kencang membuat jalan di Panorama 1, Sitinjaulauik, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat lumpuh total, akibat jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok tertutup material tanah dan kayu.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Al Banna, membenarkan kejadian tersebut, laporan yang masuk ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Padang kejadian tersebut terjadi pada pukul pukul 18.45 WIB.

"Laporan yang kita terima, awalnya pohon besar yang tumbang, kemudian pohon tersebut membawa material lain seperti tanah dan batu sehingga menimbun jalan," ucapnya saat di konfirmasi, Rabu (5/2/2025).

Saat ini kata Al Bana, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi untuk mengerahkan alat berat mereka ke lokasi.