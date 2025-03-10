Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Melompat dari Mobil Polisi untuk Kabur, Maling Gudang Cat di Medan Ditembak Polisi

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |01:01 WIB
Melompat dari Mobil Polisi untuk Kabur, Maling Gudang Cat di Medan Ditembak Polisi
Ilustrasi
A
A
A

MEDAN - Personel Polisi dari Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Baru menembak seorang pria paruh baya tersangka pelaku pencurian karena mencoba kabur setelah ditangkap. Tersangka nekat melompat dari mobil dan mencoba melarikan diri. 

Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Baru, Iptu Dian Pranata Simangunsong, mengatakan tersangka adalah ST alias Sihar (50), warga Jalan Sukodono, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. 

Dian menjelaskan, Sihar awalnya di tangkap di Jalan Kertas, Kecamatan Medan Petisah pada Sabtu, 8 Maret 2025. Sihar ditangkap setelah Polisi mendalami keterangan rekannya bernama Alex yang terlebih dahulu ditangkap pada 23 Februari 2025 lalu. 

Berdasarkan penyelidikan Polisi, Alex bersama Sihar dan seorang tersangka lain bernama Alem telah melakukan aksi pencurian di salah satu gudang cat di Jalan Ayahanda, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Aksi pencurian yang sempat viral di media sosial itu terjadi sekitar pukul 8.30 WIB pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu

"Setelah ditangkap, kita membawa Sihar ke Jalan Gajah Mada untuk menangkap tersangka Alem. Namun tersangka Sihar ini membuka pintu mobil yang membawanya dan mencoba kabur. Petugas kita sudah melepaskan tembakan peringatan, namun karena tidak diindahkan, akhirnya yang bersangkutan kita lumpuhkan dengan tembakan di kakinya," kata Iptu Dian, Minggu (9/3/2024). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sumatera Utara penembakan Maling
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875//viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182683//viral-5eJd_large.jpg
Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182419//penembak_hansip_di_cakung_ditangkap-k3GO_large.jpg
Penembak Hansip di Cakung Ditangkap Polisi saat Kabur ke Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239//viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement