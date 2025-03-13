Gempa M4,2 Guncang Lombok Tengah Terasa hingga Bali

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa tektonik bermagnitudo (M) 4,2 yang mengguncang kawasan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa tercatat terjadi pada Rabu 12 Maret 2025 pukul 23.32 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 85 kilometer barat daya dari Lombok Tengah. Episenter gempa Episenter terletak pada koordinat 9,46° LS; 116,14° BT.

"Gempa tercatat pada kedalaman 27 kilometer," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, Rabu (12/3/2025).

Gempa bumi ini juga turut dirasakan hingga wilayah Bali misalnya di Badung, Gianyar dan Denpasar. Skala gempa dirasakan pada II MMI.

"Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang," ungkapnya.

Daryono juga menyebut belum ada laporan kerusakan atas terjadinya gempa itu. Sementara, ia juga memastikan gempa ini tak berpotensi menyebabkan tsunami.



(Arief Setyadi )