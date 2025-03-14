JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,8 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (14/3/2025) dini hari.
BMKG menyebut, pusat gempa tersebut berada di darat.
"Mag:3.8, 14-Mar-25 04:27:01 WIB, Lok:2.50 LS, 120.98 BT (Pusat gempa berada di darat 23 km barat laut Luwu Timur), Kedalaman:4 Km," cuit laman X @infoBMKG.
Gempa turut dirasakan di wilayah Tomoni, Luwu Timur. Belum diketahui secara pasti dampak gempa tersebut.
"Dirasakan (MMI) II - III Tomoni," jelasnya.
(Fahmi Firdaus )