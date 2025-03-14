Breaking News! Gempa M3,8 Guncang Luwu Timur Sulsel, Berpusat di Darat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,8 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (14/3/2025) dini hari.

BMKG menyebut, pusat gempa tersebut berada di darat.

"Mag:3.8, 14-Mar-25 04:27:01 WIB, Lok:2.50 LS, 120.98 BT (Pusat gempa berada di darat 23 km barat laut Luwu Timur), Kedalaman:4 Km," cuit laman X @infoBMKG.

Gempa turut dirasakan di wilayah Tomoni, Luwu Timur. Belum diketahui secara pasti dampak gempa tersebut.

"Dirasakan (MMI) II - III Tomoni," jelasnya.

(Fahmi Firdaus )