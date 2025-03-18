Jukir Tewas Dikeroyok, Polisi Geledah 4 Markas Brigez di Bandung

BANDUNG - Upaya pengungkapan kasus pengeroyokan juru parkir (Jukir) minimarket berinisial RS (24) di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung terus dikebut Polresta Bandung. Tak hanya memburu pelaku, polisi juga menggeledah empat lokasi yang diduga berkaitan dengan kelompok Brigez, yang disebut-sebut terlibat dalam insiden tersebut.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, memimpin langsung pengejaran dan penggeledahan di beberapa titik, termasuk sekretariat Brigez di Cimaung, Soreang, Katapang, dan Baleendah.

“Dalam penggeledahan ini, kami menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk celurit dan plat nomor kendaraan,” ungkap Aldi, Selasa (18/3/2025).

Aldi menjelaskan, hingga saat ini, tujuh orang telah diamankan dalam penyelidikan. Satu di antaranya, berinisial DK, telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara enam lainnya masih berstatus saksi.

“Keenam saksi ini merupakan bagian dari kegiatan pembagian takjil yang dilakukan kelompok tersebut sebelum kejadian penganiayaan," ujarnya.

Aldi menuturkan, pihaknya masih mendalami peran dari masing-masing. Namun dalam pemeriksaan dua orang dinyatakan positif narkoba. "Dua dari mereka dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urin. Dan saah satu pelaku yang kini menjadi buronan berinisial I telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," tuturnya.