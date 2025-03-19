Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Legislator Perindo Daniel Tekankan Pendidikan dalam Musrenbang Distrik Kwaneha Mamberamo Raya

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |21:43 WIB
Legislator Perindo Daniel Tekankan Pendidikan dalam Musrenbang Distrik Kwaneha Mamberamo Raya
Legislator Perindo Daniel saat Musrenbang Distrik Kwaneha Mamberamo Raya (foto: dok ist)
A
A
A

MAMBERAMO RAYA - Anggota DPRD terpilih Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Daniel Antoh, mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang) tingkat Distrik Kwaneha. Acara yang bertempat di Kampung Baitanisa, Distrik Kwaneha, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua, pada Selasa 18 Maret 2025. Daniel Antoh mengungkapkan, garis besar Musrenbang ialah membahas perencanaan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi masyarakat.  

“Ada tiga hal utama yang saya sampaikan. Pertama, pentingnya pemerintah memberikan pendidikan partisipasi perencanaan yang benar, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung program-program yang diusulkan. Ini agar warga bisa benar-benar mengikuti proses perencanaan hingga menikmati manfaat pembangunan,” ujarnya, Rabu (19/3/2025).

Kedua, meminta kepada kepala distrik untuk menyediakan data akurat dan berbasis riset. Ketiga, Daniel meminta tim asistensi Bappeda mengkaji dan menyiapkan data akurat, sehingga program-program yang diusulkan masyarakat dapat menyentuh kebutuhan dan menyelesaikan masalah masyarakat secara bertahap.
 
“Dengan demikian, harapan besar saya, melalui musrenbang ini dapat tercipta perencanaan pembangunan yang didukung partisipasi warga, lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Kwaneha,” ulas dia yang merupakan Koordinator Daerah Pemilihan 5 DPW Partai Perindo Papua.

Saat acara digelar, masyarakat antusias hadir dan memanfaatkan momentum positif dengan menyampaikan usulan, seperti pembangunan gedung kantor distrik, rumah dinas kepala distrik dan staf, pembangunan gedung Puskesmas, dan pembangunan rumah masyarakat layak huni.

Berikutnya, warga juga meminta disediakan petugas PPL Pertanian, alat-alat pertanian dan bibit pertanian, tenaga pengajar dan tenaga medis, serta meminta subsidi BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi. 

“Kita berharap semua usulan masyarakat bisa diakomodir di tahun 2026 karena distrik Kwaneha sangat tertinggal. Selanjutnya, tim akan mengkaji dan melanjutkan semua aspirasi masyarakat ke musrenbang tingkat Kabupaten Maberamo Raya,” ujar pria kelahiran Sorong 39 tahun lalu ini. 

 

