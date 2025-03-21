Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kompolnas Menduga 3 Polisi di Lampung Ditembak Pakai Senpi Laras Panjang

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |21:35 WIB
Kompolnas Menduga 3 Polisi di Lampung Ditembak Pakai Senpi Laras Panjang
Komisioner Kompolnas Mochammad Choirul Anam saat mendatangi lokasi kejadian (foto: Okezone)
A
A
A

WAY KANAN - Senjata api yang digunakan untuk menembak 3 anggota Polri hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam diduga bukanlah senjata api rakitan.

Kesimpulan itu disampaikan Komisioner Kompolnas Mochammad Choirul Anam dan Supardi Hamid usai keduanya mendatangi lokasi kejadian, Kamis (20/3/2025). 

Mochammad Choirul Anam menyebutkan, dari hasil kegiatan pengecekan dilapangan dan disinkronkan dengan informasi serta keterangan saksi-saksi, dia meyakini senjata api tersebut bukanlah rakitan.

"Memang betul kami dapat informasi di sini banyak senjata rakitan, tapi kalau melihat dari karakter yang kami temukan, potensial ini bukan senjata rakitan. Tapi tetap nanti harus melihat hasil laboratorium forensik," ujarnya.

Menurut dia, kesimpulan itu didapatkan dari proyektil yang bersarang pada tubuh masing-masing korban.

"Kenapa kita bilang potensial? Karena karakter proyektil memungkinkan itu keluar dari larasnya senjata panjang, itu juga penting," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185621//3_oknum_tni_pembunuh_kacab_bank-6kYr_large.jpg
Berkas Rampung, 3 Oknum TNI Pembunuh Kacab Bank Segera Diseret ke Pengadilan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183767//polri-S967_large.jpg
Kompolnas: Polisi Masih Bisa Tugas Luar Struktur Sesuai Sangkut Paut Polri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183761//pemerintah-oyQD_large.jpg
Kompolnas: Polri Masih Boleh Duduki Jabatan Sipil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181881//viral-wZL8_large.jpg
Kompolnas Turun Tangan Awasi Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179401//komisioner_kompolnas_choirul_anam-2iVD_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkotika, Kompolnas Minta Ungkap Jaringan Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172755//oknum_tni_terlibat_kekerasan_harus_diadili_di_peradilan_umum-OFGU_large.jpg
Imparsial: Oknum TNI Terlibat Kekerasan Harus Diadili di Peradilan Umum!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement