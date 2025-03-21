Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Seorang Lansia di Manado Tewas Tertimpa Longsor

Subhan Sabu , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |23:12 WIB
Seorang Lansia di Manado Tewas Tertimpa Longsor
Tim Basarnas evakuasi korban tewas longsor (foto: dok ist)
MANADO - Seorang pria lanjut usia (Lansia) bernama Arnold Robert Mamahit (76) tewas, akibat tanah longsor dan tertimpa reruntuhan rumah di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala pada Jumat (21/3/2025) sekira pukul 16.20 Wita.

Tim dari Basarnas Manado yang menurunkan empat tim rescue lengkap dengan perahu karet dan peralatan penyelamatan lainnya langsung melakukan pencarian terhadap korban. Setelah melakukan pencarian intensif, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Tim Basarnas Manado juga berhasil mengevakuasi seorang lansia bernama Greis (79) yang terjebak banjir di Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala.

Selain itu, Tim Basarnas Manado juga berhasil mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting yang mengungsi di atap rumahnya akibat banjir.

 

