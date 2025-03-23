Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KJRI Sebut 11 Korban Selamat Kecelakaan Bus di Arab Saudi Lanjutkan Perjalanan Umrah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |03:02 WIB
KJRI Sebut 11 Korban Selamat Kecelakaan Bus di Arab Saudi Lanjutkan Perjalanan Umrah
Bus Jamaah Umrah kecelakaan
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 20 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam insiden kecelakaan bus di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) berjarak sekitar 150 km dari Kota Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis (20/3/2025) lalu. Adapun 6 orang dinyatakan meninggal dunia dalam insiden ini.

Konjen RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyampaikan bahwa dari 14 orang yang sebelum sempat masuk Rumah Sakit, 11 jemaah dipersilahkan pulang. Sementara 3 orang yang mengalami luka serius masih harus mendapatkan perawatan intensif. 

"Sementara korban lainnya yang 11 orang mereka sebelumnya sempat masuk ke rumah sakit setelah kejadian kecelakaan namun kemudian dirilis oleh pihak RS Karena tidak ada cedera yang serius dinyatakan bisa keluar," tuturnya.

      
