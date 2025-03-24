Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Turki Dilanda Protes Terbesar Setelah Tokoh Lawan Berat Erdogan Dipenjara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |15:22 WIB
Turki Dilanda Protes Terbesar Setelah Tokoh Lawan Berat Erdogan Dipenjara
Foto: Anadolu.
ANKARA - Puluhan ribu pengunjuk rasa turun melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Turki setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan secara resmi ditangkap dan didakwa melakukan korupsi.

Ekrem Imamoglu, wali kota Istanbul, dijadwalkan akan dipilih sebagai calon presiden Partai Rakyat Republik (CHP) 2028 dalam pemungutan suara pada Minggu, (23/3/2025).

Menanggapi penangkapannya, Minggu malam terjadi peningkatan kerusuhan terburuk yang pernah terjadi di negara itu dalam lebih dari satu dekade - dengan pengunjuk rasa ditembaki dengan gas air mata dan peluru karet.

Imamoglu mengatakan tuduhan terhadapnya bermotif politik. Dalam postingan di X sebelum ditahan, Imamoglu menegaskan bahwa dia “tidak akan pernah tunduk”.

"Saya tidak akan pernah tunduk," tulisnya di X sebelum ia ditahan.

Demonstrasi di Seluruh Turki

Erdogan mengecam demonstrasi tersebut dan menuduh CHP berusaha "mengganggu perdamaian dan memecah belah rakyat kami".

Massa berkumpul di dekat balai kota Istanbul pada Minggu sore untuk malam kelima, dan terlihat melambaikan bendera Turki dan meneriakkan yel-yel di depan barisan polisi antihuru-hara.

Istri Imamoglu, Dilek Kaya Imamoglu, berbicara kepada massa besar di luar balai kota, mengatakan kepada para demonstran bahwa "ketidakadilan" yang dihadapi suaminya telah "menggetarkan hati nurani setiap orang".

Petugas terlihat menembakkan meriam air ke sejumlah pengunjuk rasa dan menggunakan semprotan merica.

 

