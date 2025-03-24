Peringatkan Prajuritnya, Danlanud Sultan Hasanuddin: Jaga Nama Baik Satuan Selama Cuti Lebaran!

MAKASSAR - Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, memimpin upacara bendera mingguan yang dirangkaikan apel khusus jelang cuti lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, Senin (24/03/2025). Bertempat di Apron Base Ops Lanud Sultan Hasanuddin, apel diikuti seluruh personel mulai dari para Kepala Dinas, Komandan Satuan, para Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanud Sultan Hasanuddin.

Di hadapan ribuan prajuritnya, Danlanud Sultan Hasanuddin menekankan agar seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin yang melaksanakan cuti lebaran untuk menjaga diri dan menjaga nama baik satuan.

“Saya tekankan kepada seluruh personel yang akan melaksanakan cuti lebaran dan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga, harus menjaga nama baik satuan karen tanggung jawab sebagai prajurit tetap melekat. Manfaatkan waktu cuti dengan sebaik-baiknya, jaga sikap, etika, dan nama baik TNI Angkatan Udara di manapun berada. Ingat, kita membawa identitas satuan,” ujarnya.

Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto mengingatkan tentang pentingnya menjaga keselamatan selama dalam perjalanan mudik, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. “Utamakan keselamatan, jangan tergesa-gesa, dan pastikan kondisi fisik maupun kendaraan dalam keadaan prima,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025 bagi yang merayakan, dan berharap seluruh anggota dapat kembali tepat waktu dalam keadaan sehat, selamat, dan siap menjalankan tugas kembali setelah masa cuti berakhir.

Usai pelaksanaan upacara, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto memberikan bingkisan lebaran berupa paket Sembako kepada perwakilan Bintara, Tamtama dan PNS Lanud Sultan Hasanuddin sebagai wujud syukur dan perhatian kepada personel Lanud Sultan Hasanuddin.

(Arief Setyadi )