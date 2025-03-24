Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Peringatkan Prajuritnya, Danlanud Sultan Hasanuddin: Jaga Nama Baik Satuan Selama Cuti Lebaran!

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |21:54 WIB
Peringatkan Prajuritnya, Danlanud Sultan Hasanuddin: Jaga Nama Baik Satuan Selama Cuti Lebaran!
Danlanud Sultan Hasanuddin minta prajuritnya jaga nama baik satuan selama cuti lebaran (Foto: Dok TNI)
A
A
A

MAKASSAR - Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto,  memimpin upacara bendera mingguan yang dirangkaikan apel khusus jelang cuti lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, Senin (24/03/2025). Bertempat di Apron Base Ops Lanud Sultan Hasanuddin, apel diikuti seluruh personel mulai dari para Kepala Dinas, Komandan Satuan, para Perwira, Bintara, Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanud Sultan Hasanuddin.

Di hadapan ribuan prajuritnya, Danlanud Sultan Hasanuddin menekankan agar seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin yang melaksanakan cuti lebaran untuk menjaga diri dan menjaga nama baik satuan.

“Saya tekankan kepada seluruh personel yang akan melaksanakan cuti lebaran dan  pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga, harus menjaga nama baik satuan karen tanggung jawab sebagai prajurit tetap melekat. Manfaatkan waktu cuti dengan sebaik-baiknya, jaga sikap, etika, dan nama baik TNI Angkatan Udara di manapun berada. Ingat, kita membawa identitas satuan,” ujarnya.

Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto mengingatkan tentang pentingnya menjaga keselamatan selama dalam perjalanan mudik, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. “Utamakan keselamatan, jangan tergesa-gesa, dan pastikan kondisi fisik maupun kendaraan dalam keadaan prima,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025 bagi yang merayakan, dan berharap seluruh anggota dapat kembali tepat waktu dalam keadaan sehat, selamat, dan siap menjalankan tugas kembali setelah masa cuti berakhir.

Usai pelaksanaan upacara, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto memberikan bingkisan lebaran berupa paket Sembako kepada perwakilan Bintara, Tamtama dan PNS Lanud Sultan Hasanuddin sebagai wujud syukur dan perhatian kepada personel Lanud Sultan Hasanuddin.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
TNI AU Cuti Lebaran TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement