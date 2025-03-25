Bantuan MNC Vision dan MNC Peduli untuk Rumah Singgah Sangat Bermanfaat bagi Pasien

JAKARTA - MNC Vision bersama MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan kepada Rumah Singgah Anonim Sahabat Fillah (ASF) di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 24 Maret 2025.

Penanggung jawab Rumah Singgah Anonim Sahabat Fillah (ASF), Ade Lalilafajri mengaku senang dengan adanya bentuk kepedulian dari MNC Vision dan MNC Peduli. Menurutnya, bantuan yang dibagikan ini bermanfaat bagi para pasien yang ada.

“Kami senang dengan bantuan ini, karena mereka yang berjuang di rumah singgah ini adalah mereka-mereka yang memang sangat layak untuk di bantu. Jadi, Alhamdulillah kami berterima kasih sekali dengan bantuan yang ada dan Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali,” kata Ade, Senin (24/3/2025).

Ade menceritakan, total pasien yang ada di rumah singgah itu sebanyak 13 orang. Namun, sebagian masih ada yang melakukan perawatan di rumah sakit.