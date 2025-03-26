Gempa di Bali, Waspada Guncangan Susulan

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,9 mengguncang Kuta Selatan, Bali, pada Rabu (26/3/2025) pada pukul Pukul 16.15 WIB. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai terjadinya gempa susulan.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 50 KM Tenggara Kuta Selatan. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 56 KM.

"#Gempa Mag:2.9, 26-Mar-2025 16:15:40WIB, Lok:9.25LS, 115.28BT (50 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:56 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )