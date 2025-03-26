Advertisement
HOME NEWS BALI

Gempa di Bali, Waspada Guncangan Susulan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |16:37 WIB
Gempa di Bali, Waspada Guncangan Susulan
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,9 mengguncang Kuta Selatan, Bali, pada Rabu (26/3/2025) pada pukul Pukul 16.15 WIB. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai terjadinya gempa susulan. 

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 50 KM Tenggara Kuta Selatan. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 56 KM.

"#Gempa Mag:2.9, 26-Mar-2025 16:15:40WIB, Lok:9.25LS, 115.28BT (50 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:56 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
Gempa Bali BMKG gempa
