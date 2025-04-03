Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Cantik Tusuk Kekasihnya hingga Tewas, Sempat Cekcok Mulut

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |18:01 WIB
Wanita Cantik Tusuk Kekasihnya hingga Tewas, Sempat Cekcok Mulut
Wanita Cantik Tusuk Kekasihnya hingga Tewas (Foto : Istimewa)
A
A
A

BATAM - Seorang pria di Batam yakni Charles Leo Putra (36) tewas dengan luka tusuk di dadanya. Penusukan tersebut terjadi pada, Kamis (3/4/2025) sekira pukul 03.53 WIB. 

Korban ditusuk oleh wanita yang merupakan kekasihnya sendiri yakni FPM (25), di sebuah kos-kosan di kawasan Lubuk Baja, Kota Batam. Menurut keterangan seorang saksi yakni CL yang merupakan tetangga kosan, pada saat kejadian, saksi dengan saksi lainnya yakni FS saat itu sedang berada di salah satu kamar kos lainnya.

"Kemudian saat itu saksi mendengar suara keributan. Selanjutnya pada saat keluar dari kamar dengan tujuan untuk mengambil air putih hangat di Lantai 1 saksi mendapati bahwasannya antara korban dengan terduga pelaku sedang bercekcok mulut sambil menarik-narik plastik biru yang saat itu dipegang oleh korban dan juga didapati ditangan terduga pelaku sudah memegang pisau," kata Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja Iptu Noval Adimas.

Selanjutnya saksi pun bergegas menghampirinya. Kemudian saksi mencoba memisahkan pertikaian tersebut dengan cara memegang tangan terduga pelaku. 

Selanjutnya saksi pun berkata “Udah kak, udah kak”, kemudian berkata kepada korban “Lari bang, lari… pergi”. 

"Selanjutnya korban saat itu sudah agak menjauh, namun tiba-tiba terduga pelaku langsung mendorong dan mengejar korban sambil membawa pisau. Kemudian saksi melihat bahwa terduga pelaku langsung menikam dada korban sebanyak satu kali. Korban pun berjalan turun ke lantai 1," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Batam Penusukan Pembunuhan
