Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Remaja Cantik Jadi Korban Begal Payudara di Solo, Nih Pelakunya!

Vitriana D , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |12:59 WIB
Remaja Cantik Jadi Korban Begal Payudara di Solo, <i>Nih</i> Pelakunya!
Pelaku begal payudara pada remaja cantik ditangkap polisi (Foto : Istimewa)
A
A
A

SOLO - Remaja cantik berusia 17 tahun berinisial BRA, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan BTN (30) warga Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Aksi begal payudara tersebut terjadi di Jalan Kali Kuantan kelurahan Jagalan, kecamatan Jebres kota Surakarta, Selasa (8/4/2025).

Kapolresta Surakarta Kombes.Pol. Catur Cahyono Wibowo, melalui Kasat Reskrim AKP Prastiyo Triwibowo, mengatakan, kejadian sekitar pukul 18.00 WIB setelah korban melaksanakan olahraga di Stadion Manahan Solo. Saat kejadian korban hendak pulang kerumahnya di daerah Pucang Sawit Jebres.

"Namun saat korban melintas di Jalan Kali Kuantan Jagalan, pelaku yang mengendarai sepeda motor honda Verza tiba - tiba memepet korban dari arah kanan dan meremas bagian dada korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali," katanya, Rabu (9/4/2025).

Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat kabur masuk gang didaerah tersebut. Namun naas, gang yang dilalui oleh pelaku adalah gang buntu sehingga balik arah dan diluar gang sudah banyak warga yang menunggu.

"Mengetahui lokasi cukup ramai, korban kemudian berteriak dan pelaku berhasil ditangkap oleh sejumlah warga yang sudah menunggu di gang tersebut," terangnya. 

Pelaku diketahui sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur usai dihajar warga. Beruntung Polisi dari Polsek Jebres segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku. 

Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Surakarta dan diserahkan ke unit PPA untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184207//jin_bts-E1Yo_large.jpg
Cium Paksa Jin BTS, Perempuan Paruh Baya Asal Jepang Ini Didakwa Atas Pelecehan Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183220//kekerasan_seksual-iBGa_large.jpg
Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual di Kasus Kepala SPPG Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182953//pemerintah-qEKo_large.jpg
Viral Video Gus Elham Ciumi Anak Perempuan, Respons Wamenag Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182915//tiara_andini-R5J8_large.jpg
Cerita Tiara Andini Pernah Jadi Korban Pelecehan Seksual: Aku Sedih dan Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/18/3181691//presiden_meksiko_claudia_sheinbaum-Lidf_large.jpg
Pria Ditangkap Setelah Mencoba Remas Payudara Presiden di Jalanan Meksiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181656//kasus_kekerasan_seksual_oknum_polisi-eNHq_large.jpg
DPR Dorong Pengawasan Eksternal Polri Usai Kasus Kekerasan Seksual Oknum Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement