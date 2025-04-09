Remaja Cantik Jadi Korban Begal Payudara di Solo, Nih Pelakunya!

SOLO - Remaja cantik berusia 17 tahun berinisial BRA, menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan BTN (30) warga Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Aksi begal payudara tersebut terjadi di Jalan Kali Kuantan kelurahan Jagalan, kecamatan Jebres kota Surakarta, Selasa (8/4/2025).

Kapolresta Surakarta Kombes.Pol. Catur Cahyono Wibowo, melalui Kasat Reskrim AKP Prastiyo Triwibowo, mengatakan, kejadian sekitar pukul 18.00 WIB setelah korban melaksanakan olahraga di Stadion Manahan Solo. Saat kejadian korban hendak pulang kerumahnya di daerah Pucang Sawit Jebres.

"Namun saat korban melintas di Jalan Kali Kuantan Jagalan, pelaku yang mengendarai sepeda motor honda Verza tiba - tiba memepet korban dari arah kanan dan meremas bagian dada korban menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali," katanya, Rabu (9/4/2025).

Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat kabur masuk gang didaerah tersebut. Namun naas, gang yang dilalui oleh pelaku adalah gang buntu sehingga balik arah dan diluar gang sudah banyak warga yang menunggu.

"Mengetahui lokasi cukup ramai, korban kemudian berteriak dan pelaku berhasil ditangkap oleh sejumlah warga yang sudah menunggu di gang tersebut," terangnya.

Pelaku diketahui sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur usai dihajar warga. Beruntung Polisi dari Polsek Jebres segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku.

Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Surakarta dan diserahkan ke unit PPA untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.