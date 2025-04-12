36 Serangan Udara Israel Hantam Gaza, Seluruh Korbannya Wanita dan Anak-Anak

JAKARTA - Dari 36 serangan udara yang dilancarkan Israel ke Gaza sejak melanggar gencatan senjata pada pertengahan Maret 2025, seluruh korbannya adalah wanita dan anak-anak Palestina.

1. Serangan Udara Hanya Tewaskan Wanita dan Anak-Anak

Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani, mengatakan pada Jumat bahwa pihaknya telah mendokumentasikan 224 serangan Israel terhadap bangunan tempat tinggal dan tenda untuk orang-orang yang mengungsi di Jalur Gaza antara 18 Maret dan 9 April.

"Dalam sekitar 36 serangan yang informasinya dikuatkan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB, korban tewas yang tercatat sejauh ini hanya wanita dan anak-anak," katanya, melansir Al Jazeera, Sabtu (12/4/2025).

Temuan tersebut muncul karena serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 1.500 warga Palestina sejak militer Israel melanggar gencatan senjata pada bulan Maret, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Palestina.

2. Blokade Bantuan

Israel juga telah memberlakukan blokade total di daerah kantong Palestina di pesisir pantai. PBB dan kelompok-kelompok hak asasi memperingatkan makanan, air, obat-obatan, dan persediaan penting lainnya akan segera habis.

"Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza. Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada persediaan komersial," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada wartawan di New York awal minggu ini.

"Ketika bantuan telah mengering, pintu air kengerian telah dibuka kembali. Gaza adalah ladang pembantaian – dan warga sipil berada dalam lingkaran kematian yang tak berujung."

3. 15 Warga Tewas

Setidaknya 15 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak fajar pada hari Jumat.

Itu termasuk 10 anggota satu keluarga, termasuk tujuh anak-anak, yang tewas dalam pengeboman sebuah rumah di Khan Younis di Gaza selatan.

Sementara itu, banyak orang telah terperangkap di bawah reruntuhan di seluruh wilayah tersebut akibat serangan Israel, Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera melaporkan dari Deir el-Balah di Gaza tengah.

“Kami telah mendengar kesaksian yang sangat mengerikan dari kru pertahanan sipil yang mengatakan bahwa saat mereka menyelamatkan warga Palestina yang terjebak di bawah rumah mereka yang hancur,” katanya.

“Mereka mendengar suara bayi dan suara anak-anak menangis minta tolong dan berteriak meminta pertolongan.”