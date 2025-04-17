Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Cekcok dengan Kekasih, Pelajar SMA di Kolaka Utara Ditemukan Tewas Tergantung

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |13:49 WIB
Usai Cekcok dengan Kekasih, Pelajar SMA di Kolaka Utara Ditemukan Tewas Tergantung
Ilustrasi
A
A
A

KOLAKA UTARA - Seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) inisial AB (17) ditemukan tewas tergantung dalam sebuah rumah kosong di Desa Delang-Delang pada Rabu malam (16/4/2025). Kejadian itu  tidak berselang lama pasca ia terlibat cekcok dengan kekasihnya via aplikasi Whatsapp.

Informasi dirangkum MNC Portal, jasad  AB ditemukan tewas di rumah milik Hj.Konde, sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Keberadaan jasad AB pertama kali diketahui oleh dua rekannya bernama Reski dan Ikbal seitar pukul 18.06 Wita setelah menemukan motor korban terparkir di bangunan itu.

Mereka nekat mencungkil dinding seng bangunan karena tidak mendengar sahutan saat namanya dipanggil berulang kali. Leher AB tampak terlilit kain yang menggantung ke konsen pintu rumah dalam kondisi tidak mengenakan baju.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836//mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/625/3159373//diplomat_kemlu-qLGX_large.jpg
Keluarga Mendiang Arya: Pada Waktunya Kebenaran Akan Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486//mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031//bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement