Usai Cekcok dengan Kekasih, Pelajar SMA di Kolaka Utara Ditemukan Tewas Tergantung

KOLAKA UTARA - Seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) inisial AB (17) ditemukan tewas tergantung dalam sebuah rumah kosong di Desa Delang-Delang pada Rabu malam (16/4/2025). Kejadian itu tidak berselang lama pasca ia terlibat cekcok dengan kekasihnya via aplikasi Whatsapp.

Informasi dirangkum MNC Portal, jasad AB ditemukan tewas di rumah milik Hj.Konde, sekitar 500 meter dari tempat tinggalnya. Keberadaan jasad AB pertama kali diketahui oleh dua rekannya bernama Reski dan Ikbal seitar pukul 18.06 Wita setelah menemukan motor korban terparkir di bangunan itu.

Mereka nekat mencungkil dinding seng bangunan karena tidak mendengar sahutan saat namanya dipanggil berulang kali. Leher AB tampak terlilit kain yang menggantung ke konsen pintu rumah dalam kondisi tidak mengenakan baju.