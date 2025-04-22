Kerap Nonton Film Porno, Pemuda Ini Lecehkan Siswi SMA

SOLO - Pelaku begal payudara tak bisa berkutik saat diciduk polisi. BTN (30) warga Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melancarkan aksinya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Solo.

BTN mengaku sudah melakukan aksi begal payudara sebanyak dua kali. Yang pertama di kawasan Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, dan terakhir di Jagalan, Solo.

"Saya merasa tertarik dengan korban. Bukan (hobi), cuma tertarik saja. Iya (sering nonton film porno), yang ada di Twitter (kini X)," ucap BTN saat konferensi pers di Mapolresta Solo, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, alasan melakukan aksi tersebut lantaran menganggap body korban bagus. Sehingga muncul niat melancarkan aksi begal payudara.

Nahas, saat melakukan aksi begal payudara di Jagalan, korban berteriak sehingga menarik perhatian warga. Pelaku kemudian dikepung dan diamankan oleh warga.

"Saya masuk ke dalam gang, mau balik, sudah pada bawa peralatan, saya sudah dilempari warga," ungkapnya.