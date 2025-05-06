Driver Ojol Nekat Gasak 2 Motor untuk Anak dan Istri

SOLO - Aksi nekat dilakukan driver ojek online (ojol) berinisial M (42) asal Jebres, Solo, Jawa Tengah. Demi mewujudkan keinginan istri dan anaknya, M nekat mencuri dua sepeda motor.

M mengaku, kendaraan hasil curian tersebut bukan untuk dijual. Namun, untuk diberikan kepada anak dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

"Sebetulnya nggak ada niat (maling) tapi namanya orang kan khilaf. Kadang juga saya bingung, kasihan anak dan istri. (Motornya) Dipakai anak saya, yang satu buat istri. Mau beli baru nggak bisa," ungkap M saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (6/5/2025).

M diamankan setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi AB 2457 RG milik NEP warga Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 18 April 2025 lalu sekitar pukul 14.15 WIB.

Niat mencuri muncul ketika dirinya mendapatkan pesanan di salah satu kedai kopi di kawasan Jebres. Pada saat itu, ia melihat motor korban di parkiran dengan kondisi kunci masih menempel.