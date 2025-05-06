Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Driver Ojol Nekat Gasak 2 Motor untuk Anak dan Istri

Vitriana D , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |17:04 WIB
Driver Ojol Nekat Gasak 2 Motor untuk Anak dan Istri
Driver ojol nekat gasak 2 motor untuk anak dan istri (Foto: Vitriana D/Okezone)
A
A
A

SOLO - Aksi nekat dilakukan driver ojek online (ojol) berinisial M (42) asal Jebres, Solo, Jawa Tengah. Demi mewujudkan keinginan istri dan anaknya, M nekat mencuri dua sepeda motor.

M mengaku, kendaraan hasil curian tersebut bukan untuk dijual. Namun, untuk diberikan kepada anak dan istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

"Sebetulnya nggak ada niat (maling) tapi namanya orang kan khilaf. Kadang juga saya bingung, kasihan anak dan istri. (Motornya) Dipakai anak saya, yang satu buat istri. Mau beli baru nggak bisa," ungkap M saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (6/5/2025).

M diamankan setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan nomor polisi AB 2457 RG milik NEP warga Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat 18 April 2025 lalu sekitar pukul 14.15 WIB. 

Niat mencuri muncul ketika dirinya mendapatkan pesanan di salah satu kedai kopi di kawasan Jebres. Pada saat itu, ia melihat motor korban di parkiran dengan kondisi kunci masih menempel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement