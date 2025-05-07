Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Maut di Purworejo Diduga Truk Alami Rem Blong

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |13:14 WIB
Kecelakaan Maut di Purworejo Diduga Truk Alami Rem Blong
Kecelakaan Lalu lintas (foto: freepik)
JAKARTA - Sebuah dump truk bermuatan pasir menabrak sebuah angkutan kota (angkot), bermuatan belasan rombongan pelayat di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025), sekira pukul 10.30 WIB.

Berdasarkan laporan dari kontributor iNews di lokasi, Joe Hartoyo menyebutkan, setidaknya 10 orang korban tewas di lokasi kejadian. Sedangkan enam orang dikabarkan luka-luka termasuk sopir dan kernet dump truk pasir. 

Dump truk pasir diduga mengalami rem blong sebelum akhirnya menabrak angkot, serta bangunan rumah semi permanen milik warga. Terlihat visual di lokasi kejadian kondisi truk sudah ringsek tidak berbentuk sedangkan bangunan rumah warga porak-poranda.

"10 orang meninggal dunia, dan enam luka-luka," kata Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano dalam tayangan di iNews TV, Rabu (7/5/2025).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
