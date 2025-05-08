Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Silaturahmi ke Bupati Halmahera Selatan, Partai Perindo: Kolaborasi Berkelanjutan Pacu Kemajuan Daerah & Sejahterakan Rakyat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |21:20 WIB
Silaturahmi ke Bupati Halmahera Selatan, Partai Perindo: Kolaborasi Berkelanjutan Pacu Kemajuan Daerah & Sejahterakan Rakyat
Perindo Halmahera Selatan
A
A
A

HALMAHERA SELATAN - Silaturahmi dan komunikasi antar partai politik dengan pemerintah daerah turut menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan pembangunan daerah. Hubungan positif antara kedua pihak tidak hanya menciptakan iklim politik yang kondusif, tetapi juga mendorong sinergi serta kolaborasi terciptanya kebijakan yang menyejahterakan masyarakat.

Hal inilah yang mendorong jajaran DPP Partai Perindo melakukan silaturahmi ke Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara beberapa waktu lalu. Hadir Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Perindo untuk Maluku dan Maluku Utara Dody Yudha Toisuta, serta Ketua Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator DPP Partai Perindo Gardian Muhammad yang disambut langsung oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba di kediamannya di Pulau Bacan.

“Di sela kunjungan ke DPW-DPD Partai Perindo Maluku Utara, kami mendapat kesempatan istimewa bersilaturahmi dengan Bapak Hasan Ali Bassam Kasuba, Bupati Halmahera Selatan. Ini momen berharga untuk memperbanyak perjumpaan, berdialog dan kita berharap terjalin sinergi dan kolaborasi demi memajukan daerah,” ujar Dody Toisuta. 

“Pada saat dialog, Bapak Bupati Halmahera Selatan menyampaikan salam hormat untuk Ketua Umum Partai Perindo, Mbak Angela Tanoesoedibjo, Sekjen Partai Perindo, Bang Andi Yuslim Patawari serta para pimpinan partai. Beliau berharap dapat berkolaborasi secara berkelanjutan dalam berbagai program unggulan Partai Perindo khususnya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dan bidang kesehatan,” urainya. 

Diungkapkannya pula, kemitraan dengan pemda dapat optimal dilakukan oleh anggota legislatif dari Partai Perindo yang duduk di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Dari hasil Pemilu 2024 kemarin, Partai Perindo memiliki 2 kursi. 

Dia juga menekankan agar anggota DPRD dari Partai Perindo bisa membangun sinergi dengan kepala pemerintahan dan juga mampu memberikan warna yang positif di Halmahera Selatan.

 

Halaman:
1 2
      
