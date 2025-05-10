Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemkot Semarang Terus Kawal Pengusulan KH Sholeh Darat sebagai Pahlawan Nasional

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |18:58 WIB
Pemkot Semarang Terus Kawal Pengusulan KH Sholeh Darat sebagai Pahlawan Nasional
Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional dan Haul KH Sholeh Darat di Kota Semarang. (Foto: dok Pemkot Semarang)
A
A
A

SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan komitmen Pemkot Semarang untuk terus mengawal proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Sholeh Darat.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KH Sholeh Darat, Sabtu (10/5/2025) yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Haul KH Sholeh Darat di Kota Semarang.

“Atas nama Pemerintah Kota Semarang, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia haul dan seluruh pihak yang telah menggagas seminar nasional ini. Ini adalah tonggak penting untuk menyuarakan pengakuan negara terhadap jasa besar KH Sholeh Darat,” ujar Agustina.

Pihaknya merasa sangat tersanjung mendapat amanah dari para sahabat NU untuk meneruskan proses pengusulan gelar tersebut.

“Berkas yang kami terima sudah sangat lengkap. Seminar ini menjadi penguat bagi kami untuk segera menindaklanjuti dengan surat resmi pengusulan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.

“KH Sholeh Darat bukan sekadar ulama. Beliau adalah penjaga peradaban, guru dari para pahlawan nasional. Sudah sangat pantas beliau mendapat gelar Pahlawan Nasional,” tutur Agustina.

Ia berharap, proses ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan serta diperkuat oleh kajian para ahli sejarah. “Semoga ini menjadi bagian dari visi besar kami menjadikan Semarang sebagai destinasi wisata religi, khususnya di kawasan makam KH Sholeh Darat dan masjid peninggalan pesantren beliau,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183582//bni_raih_dua_penghargaan_di_icxa_2025_berkat_inovasi_digital_dan_transformasi_layanan-Uirq_large.jpeg
BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183505//menyiapkan_perjalanan_jarak_jauh-AuBt_large.jpg
5 Cara Menyiapkan Perjalanan Jarak Jauh dengan KA Brantas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement