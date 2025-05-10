Pemkot Semarang Terus Kawal Pengusulan KH Sholeh Darat sebagai Pahlawan Nasional

Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional dan Haul KH Sholeh Darat di Kota Semarang. (Foto: dok Pemkot Semarang)

SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina menegaskan komitmen Pemkot Semarang untuk terus mengawal proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Sholeh Darat.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KH Sholeh Darat, Sabtu (10/5/2025) yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Haul KH Sholeh Darat di Kota Semarang.

“Atas nama Pemerintah Kota Semarang, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia haul dan seluruh pihak yang telah menggagas seminar nasional ini. Ini adalah tonggak penting untuk menyuarakan pengakuan negara terhadap jasa besar KH Sholeh Darat,” ujar Agustina.

Pihaknya merasa sangat tersanjung mendapat amanah dari para sahabat NU untuk meneruskan proses pengusulan gelar tersebut.

“Berkas yang kami terima sudah sangat lengkap. Seminar ini menjadi penguat bagi kami untuk segera menindaklanjuti dengan surat resmi pengusulan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.

“KH Sholeh Darat bukan sekadar ulama. Beliau adalah penjaga peradaban, guru dari para pahlawan nasional. Sudah sangat pantas beliau mendapat gelar Pahlawan Nasional,” tutur Agustina.

Ia berharap, proses ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan serta diperkuat oleh kajian para ahli sejarah. “Semoga ini menjadi bagian dari visi besar kami menjadikan Semarang sebagai destinasi wisata religi, khususnya di kawasan makam KH Sholeh Darat dan masjid peninggalan pesantren beliau,” katanya.