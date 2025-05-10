Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Anggota Gengster Ditangkap, Bawa Celurit Panjang untuk Tawuran

Indra Siregar , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |03:05 WIB
Dua Anggota Gengster Ditangkap, Bawa Celurit Panjang untuk Tawuran
Anggota Gangster ditangkap (foto: Okezone)
A
A
A

PRINGSEWU - Satreskrim Polres Pringsewu menetapkan dua pemuda sebagai tersangka terkait aktivitas kelompok gengster yang meresahkan masyarakat. Kedua tersangka, yakni Ridho Anggara (18) dan Wahyu Mustofa (19), merupakan warga Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Kasat Reskrim Polres Pringsewu, AKP Johanes Erwin Perlindungan Sihombing mengatakan, keduanya ditangkap usai terbukti hendak melakukan tawuran sambil membawa senjata tajam jenis celurit panjang yang dibeli secara online.

“Saat kami amankan, mereka membawa senjata tajam. Dari delapan pemuda yang diamankan, dua kami tetapkan sebagai tersangka karena sudah cukup umur dan memiliki barang bukti. Sementara enam lainnya masih di bawah umur dan dalam proses pembinaan serta pengembalian ke orang tua,” ujar AKP Johanes, Jumat (9/5/2025).

Tawuran ini bermula pada Senin, 5 Mei 2025, saat kelompok geng bernama BOM 21 menerima ajakan tawuran dari geng Warkas melalui media sosial. Lokasi yang dijanjikan berada di depan RS GMC Kabupaten Pesawaran. Namun, saat tiba di lokasi, kelompok lawan tidak ditemukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172940//tawuran_pelajar-SqfP_large.jpg
Tawuran Pelajar di Cikarang Tewaskan 2 Orang, Polisi Tangkap 1 Siswa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement