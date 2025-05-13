Rekan Mayor Anda Rohanda Sebut Insiden Meledaknya Amunisi Bukan Kelalaian: Dia Bukan Orang Ceroboh

Pemakaman Mayor CPL Anda Rohana dilakukan secara militer

BANDUNG - Kepergian Mayor CPL Anda Rohanda dalam insiden ledakan amunisi di Garut menyisakan duka tidak hanya bagi keluarga, tapi juga rekan-rekan seperjuangannya.

Salah satunya adalah Letkol CPL Bambang Mujianto, yang pernah bertugas bersama almarhum di Gudang Pusat Munisi III (Gupusmu III).

Menurut Bambang, Almarhum merupakan sosok militer sejati yang sangat militan dan berdedikasi tinggi terhadap tugas.

“Beliau itu militer yang militan. Apa yang dipelajari langsung diaplikasikan di lapangan, tanpa ragu-ragu,” ujarnya saat ditemui usai pemakaman, Selasa (13/5/2025).

Meski sangat loyal terhadap pekerjaannya, almarhum tetap menempatkan keluarga dalam prioritasnya. Namun, bagi Almarhum, tugas sebagai prajurit tetap nomor satu.

“Dia orangnya tegas, tapi slow juga. Sering bercanda, tapi kalau soal tugas, dia sangat disiplin. A ya A, B ya B,” tutur Bambang.

Bambang juga menegaskan bahwa dirinya yakin peristiwa yang menewaskan Anda Rohana bukan akibat kelalaian. Ia percaya semua prosedur telah dijalankan dengan baik.

“Saya yakin ini bukan karena kecerobohan. Beliau itu ahli peledakan, sudah sangat paham risiko. Tapi namanya juga amunisi, bahan peledak, kita enggak tahu kapan meledaknya. Mungkin ini memang sudah takdir,” ucap Bambang.

Ia menyebut bahwa sebelum insiden terjadi, almarhum sempat merencanakan program kaderisasi untuk anggota yang lebih muda usai menyelesaikan tugas di Garut.