HOME NEWS NEWS

Tancap Gas Usai Pelantikan, Perindo Sumut Fokus Kemenangan Pemilu 2029 Lewat Struktur Kuat dan Kader Potensial

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |20:27 WIB
Tancap Gas Usai Pelantikan, Perindo Sumut Fokus Kemenangan Pemilu 2029 Lewat Struktur Kuat dan Kader Potensial
Pelantikan Pengurus Perindo Sumut (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN - Partai Perindo Sumatera Utara (Sumut) siap all out menghadapi Pemilu 2029. Di bawah kepemimpinan Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, partai yang dikenal dengan Partai Kita ini menargetkan penguatan struktur hingga ke akar rumput, dan merekrut kader-kader potensial.

“Langkah berikutnya, tugas Bang JTP adalah melengkapi kepengurusan sampai ke tingkat ranting, dan bagaimana kita lolos verifikasi di 2027,” ujar Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo usai melantik pengurus baru DPW Partai Perindo Sumut di Medan, Sabtu (17/5/2025).

Mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini mengatakan, pemetaan potensi wilayah menjadi langkah strategis yang akan ditempuh Partai Perindo dalam menyambut tahun politik mendatang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peluang kemenangan, serta memperkuat kualitas kader yang akan diusung.

“Kita harus belajar dari kekalahan masa lalu. Jadi berikutnya adalah bagaimana kita bisa lebih strategis lagi. Memetakan potensi, merekrut banyak calon anggota legislatif yang terbaik dari Partai Perindo, sehingga kita bisa menawarkan kepada publik tokoh-tokoh yang bisa memberikan hasil karya terbaik dan bekerja untuk rakyat,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
