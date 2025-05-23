Indonesia Kecam Israel Tembaki Rombongan Diplomat di Tepi Barat

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap rombongan diplomat asing saat mengunjungi Tepi Barat, Palestina, pada Rabu (21/5/2025).

1. Indonesia Kecam Keras

“Indonesia mengecam keras penembakan yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap para diplomat dalam kunjungan resmi di Tepi Barat, Palestina, pada 21 Mei,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun X, Jumat (23/5/2025).

Dalam keterangan tersebut disampaikan, aksi pasukan Israel itu menunjukkan pengabaian terhadap hukum internasional.

“Insiden ini sekali lagi menunjukkan sikap Israel yang sama sekali mengabaikan hukum internasional - sebuah ketidakadilan yang setiap hari dialami rakyat Palestina di tanah air mereka,” katanya.

“Pengabaian hukum internasional seperti ini adalah akibat dari impunitas yang telah dinikmati Israel selama bertahun-tahun,” sambung dia.

Karena itu, pemerintah Indonesia mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel guna mematuhi hukum internasional serta menghentikan kekerasan di Palestina.

“Indonesia mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel agar mematuhi hukum internasional, menghentikan kekerasan, dan mengakhiri pendudukan ilegal di Palestina,” katanya.

2. Tentara Israel Tembaki Rombongan Diplomat

Berdasarkan rekaman yang dirilis Otoritas Palestina di media sosial, tampak para delegasi berlari mencari perlindungan. Sementara tentara Israel mengarahkan tembakan ke juru kamera.