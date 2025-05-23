Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Israel Tewaskan 51 Orang di Gaza saat Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |11:25 WIB
Serangan Israel Tewaskan 51 Orang di Gaza saat Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk
Serangan Israel Tewaskan 51 Orang di Gaza saat Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk (Reuters)
A
A
A

GAZA - Serangan Israel di Gaza menewaskan 51 warga Palestina. Ini terjadi saat persediaan bantuan kemanusiaan yang terbatas mengalir ke Palestina setelah Israel melonggarkan blokade.

1. 51 Warga Palestina Tewas

Sumber medis mengatakan kepada Al Jazeera, sedikitnya 51 orang tewas dalam serangan Israel pada Kamis (22/5/2025). Jumlah tersebut termasuk 25 orang di Kota Gaza dan wilayah utara Jalur Gaza.

Sedikitnya 10 orang, termasuk sembilan anggota keluarga yang sama, tewas dalam serangan Israel yang menghantam wilayah al-Baraka, Deir el-Balah di Gaza tengah. Ini sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Palestina Wafa.

Lima orang tewas dalam serangan Israel di rumah keluarga Bakhit di wilayah as-Saftawi, di barat laut Gaza.

Sementara Kementerian Kesehatan setempat menyatakan, di Beit Lahiya, sebuah granat tank menghantam gudang obat di dalam Rumah Sakit Al-Awda dan membakarnya. 

Kementerian menambahkan, petugas penyelamat telah berusaha memadamkan api selama berjam-jam.

Petugas medis mengatakan, tank ditempatkan di luar rumah sakit. Ini secara efektif menghalangi akses ke fasilitas tersebut.

2. Kumpulkan Persediaan Kemanusiaan

Serangan itu terjadi saat kelompok bantuan mengumpulkan persediaan kemanusiaan yang dibawa sekitar 90 truk yang telah memasuki Gaza.

Juru Bicara Badan Kemanusiaan PBB OCHA, Jens Laerke, mengatakan truk-truk itu masuk membawa obat-obatan, tepung terigu, dan persediaan nutrisi.

Laerke menambahkan, kelompok bantuan menghadapi tantangan signifikan dalam mendistribusikan bantuan karena ketidakamanan, risiko penjarahan, dan masalah koordinasi dengan otoritas Israel.

Kantor Media Pemerintah Gaza mengatakan pada Rabu malam, 87 truk bantuan dialokasikan untuk organisasi internasional dan lokal untuk memenuhi "kebutuhan kemanusiaan yang mendesak".

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915/richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892/kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183489/pemukim_israel_bakar_masjid_dan_alquran_di_tepi_barat-2Dvc_large.jpg
Dunia Kecam Pemukim Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183056/menteri_keamanan_nasional_sayap_kanan_israel_itama_ben_gvir-GDEv_large.jpg
Israel Loloskan Tahap Awal RUU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183049/israel_terus_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-GwZH_large.jpg
Sebulan Gencatan Senjata, Hampir Setiap Hari Israel Serang Gaza hingga Tewaskan 242 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182230/warga_palestina_diserang_pemukim_israel-BGO9_large.jpg
PBB Ungkap Serangan Pemukim Israel ke Warga Palestina di Tepi Barat Pecahkan Rekor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement