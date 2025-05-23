Dua Gempa Berpusat di Darat Guncang Sulawesi Selatan

Dua Gempa Berpusat di Darat Guncang Sulawesi Selatan (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Sulawesi Selatan (Sulsel) diguncang gempa sebanyak dua kali yang berpusat di darat, Jumat (23/5/2025).

Bedasar laporan dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa pertama dengan magnitudo (M) 2,6 terjadi di Sidenreng Rappang, Sulsel.

"Gempa Mag:2.6, 23-May-2025 17:23:00WIB, Lok:3.75LS, 120.06BT (5 km TimurLaut SIDENRENGRAPPANG-SULSEL), Kedalaman :12 Km," tulis petugas BMKG dalam akun X-nya.

Gempa kedua dengan magnitudo (M) 3,2 mengguncang Luwu Timur, Sulsel.

"Gempa Mag:3.2, 23-May-2025 17:26:17WIB, Lok:2.36LS, 120.87BT (41 km BaratLaut LUWUTIMUR-SULSEL), Kedalaman 10 Km," tulis petugas.

Informasi tersebut, kata petugas BMKG, mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Angkasa Yudhistira)